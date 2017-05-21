«Им управляет 10-летний ребенок, играющий в PlayStation». Давид Луис покорил Премьер-лигу

Возвращение Давида Луиса на «Стэмфорд» сгенерировало волну громких цитат. Стэн Коллимор назвал бразильца одним из худших защитников за всю историю АПЛ. Пол Мерсон шутил, что «ПСЖ» зря отказался от игрока, который провоцирует ошибки. Дальше всех зашел Алан Макинелли из Sky Sports: «Это лучший трансфер для 19 остальных команд Премьер-лиги!»

Антонио Конте видел в Луисе лишь альтернативу на трансферном рынке – приоритетом был Кулибали, но подобного отношения к игроку явно не разделял. «Когда Давид вернулся в Англию, я слышал много плохих вещей: якобы он допускает ошибки, показывает ужасную игру и вообще не может быть защитником. Но теперь вы видите, что он вполне сильный защитник», – ответил Конте несколько месяцев спустя.

Несмотря на то, что работу с Луисом итальянец связывал с огромным вызовом, он не сомневался: целебные свойства тренировок выбьют из него дурные привычки. Антонио осмелился даже сравнить Давида с богоподобными протеже из «Ювентуса»: от Бонуччи у бразильца хороший первый пас, от Бардзальи – решительность и агрессия.

Опыт игры в «Челси» и знакомство со схемой в три защитника (период карьеры в бразильской «Витории») помогли Луису с адаптацией, но едва ли отвлекают от главного: Давид добился сумасшедшего прогресса и заткнул рот консервативным экспертам с ТВ.

Главная причина такого расцвета скрывается за эффектом тренировок. Конте рассуждал: «Я совсем не рад, если кто-то думает, что Давид теряет концентрацию во время игры, но сделаю все, чтобы он прибавил в этом аспекте. Единственный способ добиться этого – через работу, а не пустые слова. Мы должны каждый день работать с игроками и вложить в эту работу абсолютно все».

Уже в декабре Давид оценил изменения: «Конте знает особенности каждого игрока, и мы следуем именно тем советам, которые он дает нам. Мы понимаем ту философию и систему, с которой Конте любит играть. Он заставил нас уяснить: коллективное посвящение в систему – основополагающий фактор для индивидуальных успехов. Мы знаем, как играть с мячом и без мяча, как атаковать и защищаться. Каждый игрок знает свою роль».

Производным образом на репутации Луиса отразилась схема «Челси» и его функции в ней. При поддержке Аспиликуэты и Кэйхилла бразилец не покидает оборону – этим занимаются партнеры. Соответственно, основная задача Давида трансформируется в подстраховку и чтение игры.

График Sky Sports неплохо иллюстрирует картину. До перехода на 3-4-3 Луис совершал больше отборов, чем Аспиликуэта и Кэйхилл. С тех пор Давид реже вступает в отбор, зато лидирует в клубе по выносам за матч (5,3 в среднем за матч). Разделение обязанностей перевелось в надежность: Луис не допустил ни одной результативной ошибки в сезоне (у Кэйхилла – две), а на дриблинге его никогда не обыгрывали в АПЛ так мало (0,4 за матч).

Вдобавок роль центрального защитника в тройке препятствует рискованным проходам Луиса с мячом. Как следствие, снижается вероятность допуска потери и организации испепеляющей контры на ворота Куртуа. «Эта позиция не самая лучшая с точки работы с мячом. Поскольку нападающие соперника опекают меня, Гари и Сезар чаще касаются мяча и выводят его в атаку», – рассказывает Луис.

Согласно WhoScored, Луис действительно уступает Кэйхиллу и Аспиликуэте по вовлеченности в игру (47,3 паса против 50 и 64,3), но это не мешает Давиду демонстрировать при случае технику. В этом сезоне АПЛ бразилец выполнил пять лонгболов, после которых следовал удар – лучший показатель для центральных защитников наряду с Себастьяном Прёдлем.

Приоритет командных интересов над собственными инстинктами дополняет история с травмой Луиса. В декабрьском матче против «Сити» защитник получил от Серхио Агуэро по колену, но ложиться в лазарет не пожелал. Перебинтовав ногу, Давид врубил болевой порог на максимум и с повторного дебюта за «Челси» пропустил только 14 минут в АПЛ.

«Люди разные: кто-то справляется с болью лучше, кто-то хуже. Давид давно играет через боль, но он воин и демонстрирует прекрасное отношение к делу. Мне нравятся игроки, которые ведут себя подобным образом», – отмечал Конте.

Внешний вид Луиса определенно не выдает в нем героя, но эксперты обожглись на этом и уже взяли слова обратно. Фраза Гари Невилла, брошенная в заголовок, сменилась на более позитивную речь: «Давид очень хорош, принимает верные решения, а схема «Челси» идеально ему подходит». Такое признание бразилец однозначно заслужил.

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