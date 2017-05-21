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«Челси» разгромил «Сандерленд» в АПЛ и попрощался с Джоном Терри

«Челси» разгромил «Сандерленд» и попрощался с Терри
Eurosport

1 час назад

Матч заключительного тура чемпионата Англии завершился со счетом 5:1.

«Челси» – «Сандерленд» – 5:1

Голы:

0:1 – Хавьер Манкильо, 3'

1:1 – Виллиан, 8'

2:1 – Эден Азар, 60'

3:1 – Педро Родригес, 76'

4:1 – Миши Батшуайи, 90'

5:1 – Миши Батшуайи, 90+2'

  • Терри провел 492-й матч за «Челси» в АПЛ и попрощался с болельщиками.
  • «Челси» завершил чемпионский сезон с 93 очками, «Сандерленд» набрал 24 балла и покинул АПЛ.

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