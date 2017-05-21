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«Челси» разгромил «Сандерленд» в АПЛ и попрощался с Джоном Терри
Матч заключительного тура чемпионата Англии завершился со счетом 5:1.
Голы:
0:1 – Хавьер Манкильо, 3'
1:1 – Виллиан, 8'
2:1 – Эден Азар, 60'
3:1 – Педро Родригес, 76'
4:1 – Миши Батшуайи, 90'
5:1 – Миши Батшуайи, 90+2'
- Терри провел 492-й матч за «Челси» в АПЛ и попрощался с болельщиками.
- «Челси» завершил чемпионский сезон с 93 очками, «Сандерленд» набрал 24 балла и покинул АПЛ.
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