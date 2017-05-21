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«Арсенал» не сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет

«Арсенал» не сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет
Eurosport

1 час назад

Победа над «Эвертоном» не принесла счастья «канонирам» – 3:1.

«Арсенал» – «Эвертон» – 3:1

Голы:

1:0 – Эктор Бельерин, 8'

2:0 – Алексис Санчес, 27'

2:1 – Ромелу Лукаку, 58' (пен.)

3:1 – Аарон Рэмзи, 90+1'

Удаление:

Лоран Косьельни, 14'

  • «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов впервые за 20 лет.
  • «Канониры» завершили сезоне на пятом месте, отстав от «Ливерпуля» на один балл.
  • «Эвертон» финишировал седьмым.

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