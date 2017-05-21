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«Арсенал» не сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет
Победа над «Эвертоном» не принесла счастья «канонирам» – 3:1.
Голы:
1:0 – Эктор Бельерин, 8'
2:0 – Алексис Санчес, 27'
2:1 – Ромелу Лукаку, 58' (пен.)
3:1 – Аарон Рэмзи, 90+1'
Удаление:
Лоран Косьельни, 14'
- «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов впервые за 20 лет.
- «Канониры» завершили сезоне на пятом месте, отстав от «Ливерпуля» на один балл.
- «Эвертон» финишировал седьмым.
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