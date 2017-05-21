Прощание Джона Терри со «Стэмфордом», от которого плакать хотелось всем

21 мая Джон Терри провел последнюю игру в составе «Челси» на «Стэмфорд Бридж». 36-летний капитан «синих» вышел в стартовом составе на матч с «Сандерлендом» и был заменен на 26-й минуте – в честь его игрового номера.

Покидая поле, Терри трогательно простился со всеми одноклубниками, которые выстроились для него в символический коридор. Капитан с трудом сдерживал слезы, когда уступал место на поле Гари Кэйхиллу.

Терри дебютировал за основу «Челси» в 1998 году.

В составе лондонского клуба Терри завоевал 17 трофеев, включая 5 чемпионств в Премьер-лиге и победы в Лиге чемпионов-2011/12 и Лиге Европы-2012/13.

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