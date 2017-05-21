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«Тоттенхэм» накидал 7 мячей «Халлу», Харри Кейн оформил хет-трик
Матч заключительного тура Премьер-лиги завершился гостевой победой «шпор» – 7:1.
«Халл Сити» – «Тоттенхэм» – 1:7
Голы:
0:1 – Харри Кейн, 11’
0:2 – Харри Кейн, 13’
0:3 – Деле Алли, 45’
1:3 - Сэм Клукас, 66’
1:4 – Виктор Ваньяма, 69’
1:5 – Харри Кейн, 72’
1:6 – Бен Дэйвис, 84’
1:7 – Тоби Алдервейрелд, 87’
- «Тоттенхэм» набрал 86 очков и завершил сезон на втором месте.
- «Халл» занял 18-е место и вылетел в Чемпионшип.
Турнирная таблица Премьер-лиги
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