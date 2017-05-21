16-летний школьник из «МЮ» стал первым в истории АПЛ игроком, родившимся в 2000-е

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью выпустил полурезервный состав на матч 38-го тура против «Кристал Пэлас». На 88-й минуте вместо капитана команды Уэйна Руни на поле вышел 16-летний атакующий полузащитник Анхель Гомес, который стал первым в истории Премьер-лиги футболистом, родившемся в 2000 году.

В день матча Гомесу было 16 лет 263 дня – он стал самым молодым футболистом «МЮ» с момента дебюта Данкана Эдвардса в 1953 году (16 лет 185 дней).

«МЮ» победил со счетом 2:0.

«Красные дьяволы» завершили сезон-2016/17 на шестом месте.

24 мая «МЮ» сыграет в финале Лиги Европы с «Аяксом».

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