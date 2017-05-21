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«Арсенал» в Лиге Европы и еще 6 ответов на главные вопросы о распределении мест в АПЛ

«Арсенал» в Лиге Европы и еще 6 ответов на главные вопросы о распределении мест в АПЛ
Михаил Бирюков

54 мин. назад

Как жить в мире, где «Арсенал» не играет в Лиге чемпионов.

Кто отправится в Лигу чемпионов?

«Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» стартуют в Лиге чемпионов-2017/18 с группового этапа. К топ-3 присоединится «Ливерпуль», если пройдет раунд плей-офф Лиги чемпионов против какого-нибудь «Олимпиакоса».

А как же «Арсенал» без ЛЧ?

Arsene Wenger's Champions League record is on the line but it will be nail-biting stuff everywhere - just you wait

Очень просто. «Арсенал» благодаря пятому месту попадет в групповой этап Лиги Европы напрямую.

Кто еще сыграет в Лиге Европы?

Победитель Кубка Англии («Арсенал» или «Челси») уже гарантировал себе еврокубки через чемпионат, поэтому право выступления в группе ЛЕ ушло шестому месту АПЛ.

Его, кстати, занял «Манчестер Юнайтед», который выступит как минимум в ЛЕ-2017/18.

Что значит «как минимум»?

Если «МЮ» выиграет Лигу Европы в Стокгольме на следующей неделе, команда попадет в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18. И тогда в лучшем турнире Европы Англию представят сразу пять команд.

Никого не забыли?

Забыли. Завершивший сезон седьмым «Эвертон» получил право на Лигу Европы благодаря тому, что «МЮ» уже зарезервировал место в еврокубках мартовской победой в Кубке Лиги. «Ириски» войдут в ЛЕ раньше остальных англичан – на третьей стадии квалификации.

Кто вылетел из АПЛ?

«Халл Сити», «Мидлсбро» и «Сандерленд» сделали это еще несколько туров назад. При этом «Мидлсбро» и «Халл» сыграли в лифт – обе команды провели прошлый сезон в Чемпионшипе.

Кто займет их место?

Rafael Benitez, pictured, has been promised 'every last penny' to help Newcastle in the Premier League

Восставший из ада Рафа Бенитес и его «Ньюкасл», дебютант АПЛ «Брайтон» и еще одна команда. Чтобы узнать какая именно – «Хаддерсфилд» или «Рединг» – смотрите финал Чемпионшипа на Eurosport 29 мая в 17:00.

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