Огненное награждение «Челси» в честь победы в АПЛ

21 мая завершилась АПЛ-2016/17. В заключительном туре досрочно гарантировавший себе чемпионство «Челси» разгромил «Сандерленд» со счетом 5:1.

По окончании игры состоялось награждение чемпионов. В пятый и в последний раз в карьере трофей Премьер-лиги над головой поднял капитан «синих» Джон Терри.

«Челси» – шестикратный чемпион Англии. Пять титулов были завоеваны после покупки клуба Романом Абрамовичем в 2003 году.

27 мая «Челси» может оформить золотой дубль. В финале Кубка Англии «синие» сыграют с «Арсеналом».

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