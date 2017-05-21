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Огненное награждение «Челси» в честь победы в АПЛ

Огненное награждение «Челси» в честь победы в АПЛ
Eurosport

56 мин. назад

«Стэмфорд Бридж» опять в экстазе.

21 мая завершилась АПЛ-2016/17. В заключительном туре досрочно гарантировавший себе чемпионство «Челси» разгромил «Сандерленд» со счетом 5:1.

По окончании игры состоялось награждение чемпионов. В пятый и в последний раз в карьере трофей Премьер-лиги над головой поднял капитан «синих» Джон Терри.

  • «Челси» – шестикратный чемпион Англии. Пять титулов были завоеваны после покупки клуба Романом Абрамовичем в 2003 году.
  • 27 мая «Челси» может оформить золотой дубль. В финале Кубка Англии «синие» сыграют с «Арсеналом».

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