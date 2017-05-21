Осень патриарха. Почему «Арсенал» не жалко

10 лет назад Стив Джобс продемонстрировал первый айфон. Единственный телефон без стилуса и рядов кнопок, с навигатором и музыкальным плеером. Зрители в экстазе наблюдали за трюками с трубкой, которые сегодня никого не удивят: теперь это программа минимум для каждого мобильника. Та же история с Арсеном Венгером.

Когда француз попал в Англию, никто не знал его имени. Но Арсен за год устроил в АПЛ революцию. Судьба выбрала красивую цифру 20, чтобы закольцевать деятельность француза: в 1996-м он принял «канониров», не игравших в Лиге чемпионов, два десятка лет выводил их в главный еврокубок, но в юбилейный год пришел к тому, с чего начинал. И это логично – Арсена уничтожили плоды его собственных революций.

Во-первых, француз оказался первым тренером-иностранцем, выигравшим чемпионат Англии. Приход Венгера доказал, что лучшие умы способны прорасти на мерзлой английской почве. В сезоне-2016/17 из 20 коучей лишь шестеро – англичане, а француз занял пятое место после немца, испанца, итальянца и аргентинца.

Во-вторых, к началу нулевых Венгер собрал самую не английскую команду АПЛ. Арсен сломал стереотип британского футбола со схемой бей-беги. Французские, датские, шведские и африканские «канониры» плели комбинации арабской вязью. Среди штампованных команд Англии «Арсенал» царил, и Венгер лихо сдвигал корону на затылок. Но прошло 20 лет, и в АПЛ не осталось клубов с одинаковым стилем. Нет ни одной команды, которая может выйти на поле и избить соперника до крови – теперь все практикуют танцы на газоне, которые когда-то предложил Венгер. Оказалось, что француз в них далеко не лучший.

В-третьих и в главных, Венгер – один из первых футбольных менеджеров. Только Фергюсон раньше француза просек, что работа в АПЛ заключается не только в прыжках по технической зоне. Венгер брал пример с шотландца и запустил метастазы во все слои жизни «Арсенала». До сих пор только эта пара тренеров становились значимее, чем сами клубы.

В чем-то Венгер перещеголял Ферги – француз занялся бизнесом. Типичная история для бывших революционеров. Тем более, что топ-футбол уже давно шоу-бизнес. Но в отличие от «Реала», «Барселоны» и «МЮ» «Арсенал» этого не скрывает. Пока остальные за сменой тренеров и борьбой за трофеи маскируют финансовые операции, «канониры» совершают финансовый каминг-аут. В Англии постоянно меняются чемпионы: одни скатываются в болото после одного-двух ярких сезонов, другие кое-как держат планку несколько лет подряд. Только «Арсенал» стабильно в четверке 20 лет подряд и регулярно в плей-офф Лиги чемпионов – это куда выгоднее, чем надрыв и борьба за сам титул. Если бы здесь была ошибка, Венгера уволили бы годы назад. Но с ним продлевают контракт даже после самого неудачного сезона в карьере.

Поначалу Венгер стеснялся игры за деньги, а не трофеи. Когда строился «Эмирейтс», виной трофейной засухе оказались молодые игроки без опыта. Через несколько лет Моуринью заметил: «Ван Перси, Аршавин, Насри – уже давно сформировавшиеся футболисты. Отмазка с неопытными игроками больше не работает». Но Венгер к этому времени давно не комплексовал – как Ассу-Экотто, который тоже не грузился: «Я приехал сюда работать. Жизнь футболиста коротка – всего 10-15. лет. Я не говорю, что ненавижу футбол. Это просто работа». «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов впервые за 20 лет, но не стоит переживать – это тоже всего лишь бизнес, ничего личного. Бизнес не жалеют, спросите у Арсена.

В отличие от Фергюсона, француз не останавливается, когда пришло время. Сэр Алекс выбрал идеальный момент для ухода. А каждый новый контракт Венгера с «Арсеналом» похож на будильник, который переводят на пять минут вперед после звонка. Рано или поздно необходимо проснуться, и пара бонусных лет уже ничего не решат, ведь осень патриарха пришла давным давно.

Другие публикации Артема Мазилкина:

«Он рыдает утром и днем. Он не добьется успеха». Лучшие панчи Моуринью и Венгера друг о друге

«Я хорошо умираю». Легенда «Челси» Франк Лебёф завоевывает кино и театр

Лучший спортивный телеграм