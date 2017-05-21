Арсен Венгер: «С января атмосфера в «Арсенале» была абсолютно ужасной»

«С января мы по различным причинам играли в очень тяжелой обстановке. Некоторые причины вы знаете – с такими трудностями футболистам сложно справиться. Остальные причины мы обсудим в ближайшие дни.

С психологической точки зрения, атмосфера была абсолютно ужасной. Да, было очень тяжело, и, безусловно, моя личная ситуация оказала влияние.

Но мой профессионализм и преданность делу невозможно поставить под сомнение. Все кончено – мы в Лиге Европы. Ничего с этим не поделаешь», – приводит слова Венгера ВВС.

«Арсенал» впервые с 1998 года не попал в Лигу чемпионов и впервые с 1996 года остался за пределами топ-4.

Контракт Венгера истекает в июне.

Будущее француза будет определено после финала Кубка Англии «Арсенал» – «Челси» (27 мая).

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