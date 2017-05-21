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Космическое творение агронома «Лестера», которое жалко топтать

Космическое творение агронома «Лестера», которое жалко топтать
Eurosport

59 мин. назад

Талант.

«Лестер» принимал «Борнмут» в заключительном туре Премьер-лиги-2016/17. Для последней игры сезона агроном «Кинг Пауэр Стэдиум» постарался на славу, превратив газон в настоящее произведение искусства: в центре поля была выстрижена эмблема «Лестера».

  • «Лестер» и «Борнмут» сыграли вничью – 1:1.
  • Бывшие чемпионы Англии завершили сезон на 12-м месте (44 очка). «Борнмут» финишировал девятым (46).

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