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Космическое творение агронома «Лестера», которое жалко топтать
Талант.
«Лестер» принимал «Борнмут» в заключительном туре Премьер-лиги-2016/17. Для последней игры сезона агроном «Кинг Пауэр Стэдиум» постарался на славу, превратив газон в настоящее произведение искусства: в центре поля была выстрижена эмблема «Лестера».
- «Лестер» и «Борнмут» сыграли вничью – 1:1.
- Бывшие чемпионы Англии завершили сезон на 12-м месте (44 очка). «Борнмут» финишировал девятым (46).
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