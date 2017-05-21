Сесар Аспиликуэта отыграл все 38 матчей АПЛ-2016/17 за «Челси» без замен

21 мая «Челси» завершил чемпионский сезон победой над «Сандерлендом» на «Стэмфорд Бридж» (5:1). Защитник «синих» Сесар Аспиликуэта отыграл все 38 матчей без замен и повторил рекорд Премьер-лиги.

Это четвертый случай, когда футболист полностью отыграл чемпионский сезон Премьер-лиги. Ранее это сделали Гари Паллистер («Манчестер Юнайтед»-1992/93), Джон Терри («Челси»-2014/15), Уэс Морган («Лестер»-2015/16).

В 38 матчах Аспиликуэта забил 1 мяч, отдал 5 голевых передач и получил 4 желтые карточки.

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