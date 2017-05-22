Гордыня Хосепа Гвардиолы, чревоугодие Арсена Венгера и еще 5 грехов английской Премьер-лиги

Гордыня

Чрезмерная вера в собственные возможности.

«Я доказал, чего стою, в Германии и Испании, а теперь планирую заставить гордиться нашей игрой фанатов «Сити». Мне хочется создать в Англии что-то особенное», – это интервью пресс-службе «Манчестер Сити» Гвардиола наверняка давал с широкой улыбкой на лице. В первые недели Пеп вообще очень много говорил: критиковал сборную Англии, признавался в слабом понимании английского стиля игры и пытался убедить всех, что его идеи – единственно верные и сработают независимо от страны проживания.

Между строк читалось, что Пеп упивается вниманием к себе почти так же сильно, как собственным присутствием на острове. Фразы вроде «меня предупреждали, что будет сложно адаптироваться к местному стилю» звучали как усмешка. Казалось, приехавший в АПЛ с солидной авоськой кубков каталонец относился к байкам про местные сложности исключительно как к страшилкам для новичков.

Месяцы шли, и к зиме Гвардиола уже не так твердо стоял на ногах. Он продолжал твердить, что приехал в Англию проявить себя и совсем скоро все всем докажет, но то получал оплеуху от еле-живого «Лестера», то влетал 0:4 «Эвертону». Весной тренер срывался на журналистов, потому что они раз за разом неправильно его понимали, и вынудил руководство «Сити» заявить о полном доверии тренеру: верный признак, что кое-что все же идет не так.

Пеп приезжал в Англию в статусе непобедимой суперзвезды и самого высокооплачиваемого тренера мира, но, как оказалось, ввязался в самую сложную авантюру в карьере, обновил за девять месяцев парочку собственных тренерских антирекордов и впервые в жизни ушел в отпуск с радостью не от завоеванной чашки, а от того, что этот замечательный сезон наконец-то закончился.

В июне 2016-го герой следующего пункта греховной программы Жозе Моуринью напророчил: если они с Гвардиолой будут фокусироваться друг на друге, чемпионство выиграет кто-то другой. Кажется, Пеп концентрировался исключительно на себе – и все равно проиграл.

Зависть

Желание чужих свойств, статуса, возможностей или ситуации.

В номинации «Честность года» должна победить цитата Моуринью: «Сейчас нам не очень хочется играть матчи Премьер лиги». Вынужденная ставка на Лигу Европы выкинула текущий чемпионат из списка приоритетов португальца пару недель назад, но его список желаний вряд ли стал короче.

В марте Жозе много рассуждал о ценностях молодого поколения, обвиняя тех, кто критикует Погба: «Вы просто ему завидуете». Поводов для зависти самому Моуринью найдутся десятки. Знание английского (10 из 10 по мнению Слуцкого), почти безразмерная казна на трансферы в прямом доступе, знание всех особенностей английской лиги: от тактических фишек до хитростей общения с прессой.

Но у самого Жозе оказался десяток претензий к собственному положению. Ему хочется видеть игроков здоровыми и бодрыми. Он мечтает об адекватных судьях (еще одна фраза года от мастера слога: «Можно мне сказать про рефери, или меня снова оштрафуют?») и всеми силами старается снять ничейное проклятье с «Олд Траффорд». И конечно, Моуринью мечтает вести борьбу за чемпионство (или хотя бы топ-4) в АПЛ, но в этом не помогла даже 25-матчевая беспроигрышная серия.

Зависть чуть более здоровым и удачливым командам сквозила в каждой пресс-конференции португальца. Но больше всего в сезоне доставалось клубам с условно простым календарем: на турнирные перегрузки Жозе жаловался раз в три дня, почти после каждого матча. Вишенка на торте – желание оказаться в чемпионате Голландии, где «Аякс» закончил матчи за две недели до финала Лиги Европы. Кажется, так рьяно телепортироваться в Амстердам еще никто не хотел.

Вдобавок Моуринью невероятно завидует Конте, достижения которого рискуют разрушить незримый памятник Жозе в центральном круге «Стэмфорд Бридж» и установить постамент своего имени. Недоброжелателей у Моуринью всегда будет в избытке, но обожающих его людей в этом сезоне Особенному отчаянно не хватало.

Гнев

Противопоставляемое любви чувство сильного возмущения.

Этот сезон обещал стать лучшим в истории «Вест Хэма»: прошлый закончился на удивительно высокой строчке, переезд на новенький Олимпийский стадион радовал болельщиков, которых раньше не вмещал «Аптон Парк», а харизма главного тренера должна была гнать хулиганов восточного Лондона вперед. Но ожидания чудовищно разошлись с реальностью.

Сложности начались на стадионе: чем больше молотки проигрывали дома, тем сильнее злились зрители, обвиняя во всем проклятье новой арены. Потом был масштабный скандал с дракой между болельщиками «Вест Хэма» и «Челси», заставивший вновь вспоминать околофутбольные стереотипы. Зимой громыхнул ультиматум Пайета: француз психовал, а медиа выпускали альтернативные новости в духе «Если меня не отпустят, то я сломаю себе ногу!»

На футбольном поле было не проще. В турнирной таблице «Вест Хэм» колбасило как потерянный носок в стиральной машине: затяжные депрессивные серии чередовались со скромными победами над беднягами из зоны вылета. От этого словно укачивало всю команду, а и без того эмоционального тренера выводил из себя каждый второй матч.

«Я зол и разочарован», – грустно качал головой Славен Билич на пресс-конференции после матча с «Астрой». «Вест Хэм» прощался со всеми турнирами, едва не вылетел из АПЛ, проигрывал на последних минутах – и хорватский коуч зверел. Спорные судейские решения стоили «Вест Хэму» пары важных очков, каждый уикэнд команда сваливалась в таблице все ниже, а прописавшийся в медицинском центре Кэрролл лишал клуб единственного адекватного козыря.

Биличу удивительным образом сохранял самообладание на пресс-конференциях, но олицетворением сезона-2016/17 станет кадр с разбитым о землю микрофоном на последних секундах игры с «Вест Бромом». Не тот бросок микрофона, которым Славен хотел бы завершить дискуссию.

Леность

Избегание физической и духовной работы.

Один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность. Если Антонио Конте хорошо выучил историю Премьер-лиги, то межсезонье чемпионского «Челси» он начнет с серьезной работы над мотивацией.

От «Лестера» не ждали повторения прошлогоднего чуда, но невозможно было представить, что действующий чемпион рухнет так низко. Первые же неудачи нервировали команду (поражение в Суперкубке, проигрыш «Халлу», по четыре гола в ворота Шмейхеля от «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Юнайтед»), Раньери экспериментировал с тактикой, а игроки все никак не приходили в себя.

Перед сезоном «Лестер» лишился не только волшебного мальчика Канте, но и уверенности в себе, а вместе с тем желания рвать и метать. Оно вернулось только ко второй половине, когда команда занесла ногу над пропастью Чемпионшипа, и тайцы решились на самое радикальное и шокирующее увольнение сезона. Клаудио уехал домой в Италию под стон всей лиги, а «лисы» хоть и превратились в самую ненавидимую команду Англии, но зашорелись, чудесный образом спаслись от вылета и на скорую руку написали новую пьесу Шекспира.

Никто так и не понял, что произошло с чемпионами в первой половине сезона: сплавляли ли они Раньери, снизили требования к себе или же просто истратили весь запас удачи в прошлом году. Очевидно одно: успехами прошлого сезона их придавило апатией к воображаемому дивану, поднял с которого их только тренерский Брексит.

Похоть

Страстное желание плотских удовольствий.

Самый громкий скандал в этом году произошел не на уровне Премьер-лиги, а в глубине детских лиг. 43-летний Энди Вудворд рассказал, что в 11 лет он подвергся насилию в команде «Крю Александра». В следующие недели признания жертв домогательств сыпались ежедневно. Тренер-педофил насиловал своих игроков, запугивал и угрожал выгнать их из команды, если слухи выйдут за пределы раздевалки.

Карьеры мальчиков рушились, так толком и не начавшись. Еще хуже все было с психологическим состоянием: несколько человек признавались в попытках суицида, мучились от панических атак и позже обращались за помощью к психологам.

За одним откровением подтянулись другие: в расследование по поводу сексуального насилия над детьми в 1970-х оказались втянуты десятки клубов, включая «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити», «Сток», «Саутгемптон», «Ньюкасл». Всего в полицию обратились 255 раз, и сейчас в газетах говорят о 184 потенциальных подозреваемых и 526 жертвах. Проблема с педофилией в спорте распространилась далеко за пределы футбола: замешаны также гимнастика, регби, теннис, гольф, гребля, атлетика, крикет и плавание. Кажется, англичанам никогда еще не было так страшно отдавать ребенка в спортивную секцию.

Чревоугодие

Несдерживаемое желание потреблять больше, чем того требуется.

О сменяемости власти на футбольных ресурсах говорили в прошедшем сезоне чаще, чем в оппозиционных пабликах. Разницу между #WengerIn и #WengerOut уже подробно обсудили на прошлой неделе, но при обоих вариантах сложно спорить с тем, что Арсен сидит в своем пуховике уже неприлично долго.

На днях француз снова заявил, что не планирует уходить на пенсию, а Telegraph выдал сенсацию: «Арсенал» продлит контракт с главным тренером еще на два года. Окончательное решение совет директоров примет после финала Кубка Англии. В медиа просачивается возможное сужение круга полномочий Венгера, но лучше бы этот порочный круг разорвали окончательно.

В 2017-м президент Франции Франсуа Олланд, понимая свою непопулярность, не выдвинулся на второй срок и уступил место Эммануэлю Макрону. От другого француза, уже двадцать лет правящего по другую сторону Ла-Манша, ждать осознанных действий пока не приходится.

Алчность

Желание материального богатства, жажда наживы, с игнорированием духовного.

Самым страшным кошмаром лиги стали не тренерские рубки или проблемы с болельщиками, а угроза извне. С востока потянулось страшное: китайский дракон запустил лапы в Европу и вытаскивал игроков, как зубная фея выпавший резец: под покровом ночи и оставляя вместо потери мешочек с золотом. За зиму Поднебесная потратила 376 млн евро: такими суммами в середине сезона раньше не оперировала ни одна лига.

Больше всего переживаний испытал Конте. На стыке января и февраля тренер «Челси» радостно улыбался после ничьей на «Энфилде»: «Антонио, вы довольны тем, как прошло для вас трансферное окно?» – «Да, конечно! Команда укомплектована и готова ко второй половине сезона» – «А вас не смущает, что в Китае окно все еще открыто?»

У будущих чемпионов увели Оскара, но Диего Косту в Королевстве удержали. При этом история однозначно не закончена: летом китайский дракон снова промчится над Европой, переманивая самых сильных и звездных парней. У не самого уважаемого варианта уехать доигрывать в MLS появился достойный конкурент, в чьих силах позволить игрокам и тренерам за пару месяцев заработать на безбедную старость пра-пра-правнукам. Иногда от такого сложно отказаться. Бойтесь, межсезонье близко.

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