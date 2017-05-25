«Рак не имеет клубных цветов». Англия сплотилась, спасая смертельно больного малыша

Едва время матча перевалило за отметку 5:00, «Стэдиум оф Лайт» взорвался аплодисментами. К тому времени «Сандерленд» уже полмесяца как вылетел из АПЛ, а игра с похожим аутсайдером «Суонси» не обещала ничего веселого. Но люди хлопали, а перед встречей мощно раскупали программки. Все ради одного: помощи маленькому фану Брэдли Лоури, который попал в страшную беду.

«Коты» взяли шефство над мальчуганом еще в 2013-м. Тогда у двухлетнего малыша, чьи родители всю жизнь болели за «Сандерленд», обнаружили жуткое заболевание – нейробластому. Злокачественная опухоль, которая поражает нервную систему, чаще всего диагностируется как раз у детей. В Британии ее находят в среднем у 100 ребят в год, причем в большинстве случаев на последней стадии. Все что можно сделать в этот момент – получить высокодозную химиотерапию и надеяться на чудо.

С Лоури оно и произошло. При поддержке клуба, который запускал фандрайзинговые кампании и перечислял выручку с матчей на лечение, болезнь, распространившаяся по груди, легким, лимфатическим узлам, костям и костному мозгу и давившая на здоровые органы, в 2015-м почти отступила. Чтобы вернуться снова в июле 2016-го – в более беспощадной форме.

Ослабленный трехлетней борьбой организм мальчика получил сокрушительный удар. Надеяться на второе чудо в такой ситуации – иметь примерно ноль шансов на спасение. Родители Брэдли действовали активнее обычного: они разыскали клинику, которая взялась бы за почти безнадежного больного и обещала хоть какие-то шансы на выздоровление. Проблема в том, что больница располагалась в США, а лечение стоило 700 тысяч фунтов. Таких денег у семьи не было.

«Подобное случается раз в миллион лет. Я ехала в машине, когда позвонила сестра и рассказала о пожертвовании. Я не поверила ей и сразу открыла интернет, чтобы узнать, правда ли это», – мама Брэдли разрыдалась в трубку корреспондента, рассказывая о переводе из «Эвертона». За пару дней до разговора маленький Лоури выводил на поле «Сандерленд» в игре против «ирисок». Клуб привлекал внимание к фандрайзинговой кампании Брэдли, чьи родители собирали средства на лечение в Штатах. И пожертвования действительно посыпались. Около восьми тысяч человек перевели на счет ребенка 600 тысяч фунтов. Последний транш пришел из Мерсисайда. «Желаем Брэдли успеха и выражаем любовь и поддержку каждого болельщика клуба», – писал «Эвертон», жертвуя 200 тысяч.

Действительно поверив в чудеса, семья готовилась к переезду в Нью-Йорк. Надежды разрушило плановое обследование. «Рак продолжает распространяться по организму. Мы разговаривали с врачом Брэдли, и он дал нам три прогноза. Все они говорят, что сын проиграл битву. Я действительно не знаю, что делать. Вернуть Брэдли домой, пробыв с ним рядом все оставшиеся пару месяцев его жизни, или продолжить лечение более страшными методами, которые все равно приведут к тому же исходу?» – в декабре мама Лоури Джемма откровенно написала обо всем в фейсбуке.

Вскоре родители выбрали: цепляться за любой шанс на спасение и сделать каждый день неизлечимо больного мальчика незабываемым. В этот момент судьбу Брэдли разделили не только его семья и «Сандерленд». Перед Рождеством болельщики «Эвертона» засыпали паренька поздравительными открытками. Сразу же кампанию подхватила вся Британия. Итог – 28 тысяч конвертов с наилучшими пожеланиями к празднику. Среди отправителей значился и бывший премьер-министр страны Тони Блэр.

Перед матчем «котов» и «Челси» в январе паренек не просто вышел с командами на поле, как в сентябре, а даже забил пенальти Асмиру Беговичу. Хэштег #BradleyLoweryForGoaloftheMonth сразу же вышел в тренды английского твиттера, после чего BBC вручил Лоури награду за лучший гол месяца в АПЛ. Через пару недель Брэдли гостил на «Гудисон парк». Перед игрой с «Ман Сити» мальчика в форме «Сандерленда» вынес на поле Лукаку, а фанаты «горожан» приготовили баннер: «Рак не имеет клубных цветов. Брэдли Лоури – один для всех». Рядом с надписью располагались эмблемы «Сити» и «Сандерленда». После этого подобные плакаты сделали многие группировки британских фанатов.

Организаторы крупнейших в стране скачек отдали Лоури 41-е место в одном из заездов. Паренек, конечно, нигде не участвовал – просто сфотографировался на лошади, но вошел в официальный протокол соревнований. На каждой игре «Сандерленда» зрители приветствовали Брэдли аплодисментами, как только время показывало 5:00. А все доходы от продажи программок на встрече с «Суонси» пошли в фонд лечения.

В марте Брэдли пригласили на «Уэмбли» – выйти за руку с Джермейном Дефо перед матчем отбора на ЧМ-2018 с Литвой. Первые секунды на поле Лоури закрывал уши – к такому шуму он не привык. А во время исполнения гимнов вообще обнялся с Джермейном, который к тому времени уже был его большим другом. Впервые они встретились на той игре с «Эвертоном» в сентябре. После матча Брэдли рассказал репортерам, что его любимый игрок в составе именно Дефо. Джермейн навещал мальчика в госпитале, а перед встречей с Литвой пообещал, что посвятит ему гол. Форвард открыл счет, хотя до этого не забивал в сборной с 2013 года.

К тому моменту все британские медиа опубликовали трогательное фото – игрок «Сандерленда» лежит на больничной кровати. Рядом с ним, приобняв, спит малыш Лоури с катетером на груди. Перед этим родители Брэдли объявили второй раунд борьбы за жизнь – они нашли лечение, которое способно продлить жизнь ребенку. Через пару недель их ждал очередной удар: новая опухоль обнаружена в районе спины.

17 мая Брэдли отмечал день рождения. Храбреца, который четыре из шести лет жизни борется с самой страшной болезнью, поздравили «Сандерленд», «Ньюкасл», «Эвертон», «Челси» и, конечно, Джермейн Дефо. «С днем рождения, мой лучший друг. Желаю тебе прекрасного дня. Увидимся на неделе», – написал форвард и собрал 19 тысяч ретвитов и 60 тысяч лайков. Прекрасного дня не получилось – у рака нет выходных.

«Брэдли провел день рождения в госпитале и страдал от невыносимой боли. Было невозможно смотреть на то, как наш малыш мучается. Я и папа провели все время рядом с ним, растирая его ноги, чтобы ему было так хорошо, как это только возможно. В четверг мы хотели забрать Брэдли домой, но, к сожалению, нашли новую шишку в спине. Она растет очень быстро. Врачи думают, что это новая опухоль», – написала Джемма Лоури в твиттере.

Врачи давно не дают ей никаких прогнозов – мальчик может прожить часы, а может – несколько месяцев. Зачем думать о смерти, если каждый день последний? Вместо этого родители максимально скрашивают каждый момент жизни сына. В пятницу, за день до матчей последнего тура АПЛ, они устроили торжественное празднование дня рождения. Более 250 человек пришли поздравить Брэдли, которого на несколько часов выписали из госпиталя.

Гостей развлекали жонглеры, циркачи на ходулях, файермены, маскоты «Сандерленда». Но ничто так не обрадовало Лоури, как приезд лучшего друга Джермейна Дефо. Форвард, как и обещал, вырвался на праздник. Причем не один, а в компании Вито Манноне. «Я не могу не поблагодарить Брэдли за его храбрость. Я чувствую себе благословенным, потому что стал частью его жизни», – объяснялся Дефо на дне рождении.

«Каждая встреча с Джермейном делает его счастливым, заставляет улыбаться и смеяться», – рассказывает Джемма. Дефо не тяготится таким общением и старается как можно чаще видеться с Лоури. В четверг он поехал с ним в Ньюкасл на вручение специальной награды за храбрость. Похожая награда давно положена и самому Дефо – петиция с просьбой вручить футболисту орден Британской империи набирает обороты.

Еще одной петицией активно делились люди перед матчами последнего тура, в котором «Сандерленд» играл на выезде с «Челси». 18 тысяч человек подписались за то, чтобы чемпионский кубок на «Стэмфорд Бридж» вручал Брэдли. «Челси» был не против – «синие» пригласили малыша и его родителей на матч. Предложение пришлось отклонить – Брэдли, который каждый день испытывает страшные муки, почувствовал себя еще хуже.

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