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«Арсенал» и «МЮ» вместе пролетели мимо четверки чемпионата Англии впервые за 39 лет
АПЛ не щадит топчиков.
«Арсенал» и «МЮ» провели неудачный чемпионат Англии: «канониры» финишировали пятыми, манкуниацы – шестыми. Впервые с сезона-1978/79 обе команды не попали в четверку высшего английского дивизиона.
- «Арсенал» сыграет в Лиге Европы-2017/18.
- «Канониры» не попали в ЛЧ впервые за 20 лет.
- «МЮ» гарантировал себе место в ЛЕ, но еще может попасть в Лигу чемпионов, если выиграет финал Лиги Европы против «Аякса».
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