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«Арсенал» и «МЮ» вместе пролетели мимо четверки чемпионата Англии впервые за 39 лет

«Арсенал» и «МЮ» вместе пролетели мимо четверки впервые за 39 лет
Eurosport

1 час назад

АПЛ не щадит топчиков.

«Арсенал» и «МЮ» провели неудачный чемпионат Англии: «канониры» финишировали пятыми, манкуниацы – шестыми. Впервые с сезона-1978/79 обе команды не попали в четверку высшего английского дивизиона.

  • «Арсенал» сыграет в Лиге Европы-2017/18.
  • «Канониры» не попали в ЛЧ впервые за 20 лет.
  • «МЮ» гарантировал себе место в ЛЕ, но еще может попасть в Лигу чемпионов, если выиграет финал Лиги Европы против «Аякса».

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