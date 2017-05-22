Eurosport
Гол полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана через себя в ворота «Уотфорда» признан лучшим в сезоне АПЛ
Немец обошел Оливье Жиру и Энди Кэрролла.
Выстрел игрока «Ливерпуля» по воротам «Уотфорда», нанесенный первого мая 2017 года, признан лучшим среди 12 номинантов. Изначально на приз претендовали авторы лучших голов каждого месяца – в финал вышли трое.
Гол Джана понравился голосовавшим больше, чем удар через себя нападающего «Вест Хэма» Энди Кэррола в игре с «Кристал Пэлас» и гол Оливье Жиру в ворота все того же «Пэлас».
Гол Жиру был очень порядочным.
Кэрролл не отставал.
- 23-летний Джан выступает за «Ливерпуль» с 2014 года.
- В сезоне-2016/17 полузащитник забил 5 мячей и выполнил 2 ассиста в 32 матчах АПЛ.
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