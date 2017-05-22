Гол полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана через себя в ворота «Уотфорда» признан лучшим в сезоне АПЛ

Выстрел игрока «Ливерпуля» по воротам «Уотфорда», нанесенный первого мая 2017 года, признан лучшим среди 12 номинантов. Изначально на приз претендовали авторы лучших голов каждого месяца – в финал вышли трое.

Гол Джана понравился голосовавшим больше, чем удар через себя нападающего «Вест Хэма» Энди Кэррола в игре с «Кристал Пэлас» и гол Оливье Жиру в ворота все того же «Пэлас».

Гол Жиру был очень порядочным.

Кэрролл не отставал.

23-летний Джан выступает за «Ливерпуль» с 2014 года.

В сезоне-2016/17 полузащитник забил 5 мячей и выполнил 2 ассиста в 32 матчах АПЛ.

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