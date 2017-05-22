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«Вы ******** [прошлепали] Лигу чемпионов». Фанат «Тоттенхэма» затроллил Эктора Бельерина
22-летний испанец ответил достойно.
Болельщики «Тоттенхэма» ликуют: «Арсенал» финишировал пятым в Премьер-лиге и не попал в Лигу чемпионов. По пути домой Эктор Бельерин напоролся на фаната «шпор», и тот не упустил возможности поугорать над защитником «канониров».
«Лига чемпионов! Вы ее ******** [прошлепали]! Лига чемпионов!»
Бельерин отметил лишь средним пальцем. Позже, когда обидчик выложил видео в твиттер, испанец написал ему: «Дайте мне знать, когда выиграете хоть что-то».
- «Тоттенхэм» занял по итогам сезона-2016/17 второе место и впервые за 22 года опередил «Арсенал».
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