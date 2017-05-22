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Гаэль Клиши: «В следующем сезоне меня в «Манчестер Сити» не будет»
На «Этихад Стэдиум» грядет чистка.
На встрече с болельщиками Клиши спросили, сыграет ли он еще со своим товарищем Джо Хартом в одной команде.
«Сложно сказать. Я не уверен, будет ли Джо играть за «Сити» в следующем сезоне или нет, но меня здесь не будет», – ответил Клиши.
Goal.com сообщает, что вслед за Гаэлем «Сити» точно покинут защитник Бакари Санья и голкипер Вильфредо Кабальеро.
- Харт провел сезон-2016/17 в аренде в «Торино».
- Клиши выступал за «Сити» с лета 2011 года. В составе манкунианской команды француз стал двукратным чемпионом Англии.
- Контракт Гаэля истекает 30 июня.
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