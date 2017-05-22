Дэвид Мойес покинул «Сандерленд»

«Сандерленд» принял отставку главного тренера команды Дэвида Мойеса. О своем решении специалист объявил на встрече с руководством в понедельник.

«Хотел бы поблагодарить президента Эллиса Шорта и совет директоров за предоставленную мне возможность потренировать «Сандерленд» и болельщиков, которые всегда страстно поддерживали команду.

Желаю футболистам и моему преемнику успехов в их борьбе за возвращение в Премьер-лигу», – сказал Мойес официальному сайту «Сандерленда».

Мойес руководил «Эвертоном» в 2002-13 годах, после чего успел потренировать «МЮ», «Реал Сосьедад» и «Сандерленд», но нигде не продержался больше года.

Под руководством Мойеса «черные коты» заняли последнее место в Премьер-лиге-2016/17.

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