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Джесси Лингард угостил фанатов «МЮ» выпивкой в баре
Полузащитник отблагодарил болельщиков за поддержку.
Вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард мастерски проявил признательность болельщикам. 24-летний футболист посетил бар Футбольного отеля, купил каждому посетителю выпивку и каждого лично поблагодарил за поддержку в течение сезона-2016/17.
Болельщики были счастливы.
- В сезоне-2016/17 Лингард провел 41 официальный матч, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.
- Футбольный отель принадлежит легендам «МЮ» Гари Невиллу и Райану Гиггзу.
- «МЮ» занял шестое место в Премьер-лиге. 24 апреля «красные дьяволы» сыграют с «Аяксом» в финале Лиги Европы.
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