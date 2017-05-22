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Джесси Лингард угостил фанатов «МЮ» выпивкой в баре

Лингард угостил фанатов «МЮ» выпивкой в баре
Eurosport

2 ч. назад

Полузащитник отблагодарил болельщиков за поддержку.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард мастерски проявил признательность болельщикам. 24-летний футболист посетил бар Футбольного отеля, купил каждому посетителю выпивку и каждого лично поблагодарил за поддержку в течение сезона-2016/17.

Болельщики были счастливы.

  • В сезоне-2016/17 Лингард провел 41 официальный матч, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.
  • Футбольный отель принадлежит легендам «МЮ» Гари Невиллу и Райану Гиггзу.
  • «МЮ» занял шестое место в Премьер-лиге. 24 апреля «красные дьяволы» сыграют с «Аяксом» в финале Лиги Европы.

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