«МЮ» и «Сити» выразили соболезнования пострадавшим от взрыва на «Манчестер Арене»

«Большой печалью отзываются в нас ужасные события на «Манчестер Арене». Сейчас мы всем сердцем с пострадавшими и городскими службами спасения», – говорится в сообщении «Манчестер Сити».

К соболезнованиям присоединился «Манчестер Юнайтед»: «Мы глубоко потрясены ужасными событиями на «Манчестер Арене». Наши мысли и молитвы со всеми пострадавшими».

22 мая вечером в комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт.

По данным полиции, 22 человека погибли, около 50 получили ранения.

Это самая крупная террористическая атака в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

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