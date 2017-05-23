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AS: «Ливерпуль» договорился о контракте с голкипером «Порту» Икером Касильясом

AS: «Ливерпуль» договорился о контракте с Касильясом
Eurosport

1 час назад

Мерсисайдцы собираются усилить вратарскую позицию.

Касильяс намерен покинуть «Порту» этим летом. У бывшего вратаря «Реала» есть предложения из Турции, Катара и Китая, но в споре за голкипера лидирует «Ливерпуль».

Как сообщает AS, «красные» уже согласовали предварительный контракт с 36-летним Касильясом.

  • В сезоне-2016/17 Икер провел за «Порту» 43 матча и пропустил 23 мяча. В 23 играх испанец сохранил ворота в неприкосновенности.
  • «Ливерпуль» по итогам сезона АПЛ занял четвертое место и завоевал путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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