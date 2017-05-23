PA Sport
Антонио Конте признан тренером сезона в АПЛ
Коуч «Челси» покорил Англию в первый же сезон.
Конте в голосовании болельщиков и экспертов обошел Пола Клемента («Суонси»), Маурисиo Поччеттино («Тоттенхэм»), Шона Дайша («Бернли»), Эдди Хау («Борнмут») и Тони Пулиса («Вест Бромвич»).
- Конте в сезоне-2016/17 привел «Челси» к чемпионскому титулу.
- На прошлой неделе английские медиа сообщили, что Конте подпишет новый контракт с «синими» на улучшенных условиях.
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