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Антонио Конте признан тренером сезона в АПЛ

Конте признан тренером сезона в АПЛ
Eurosport

1 минуту назад

Коуч «Челси» покорил Англию в первый же сезон.

Конте в голосовании болельщиков и экспертов обошел Пола Клемента («Суонси»), Маурисиo Поччеттино («Тоттенхэм»), Шона Дайша («Бернли»), Эдди Хау («Борнмут») и Тони Пулиса («Вест Бромвич»).

  • Конте в сезоне-2016/17 привел «Челси» к чемпионскому титулу.
  • На прошлой неделе английские медиа сообщили, что Конте подпишет новый контракт с «синими» на улучшенных условиях.

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