Eurosport
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум купил кроссовки 11-летнему фанату «Ливерпуля»
Щедрая душа.
Игрок сделал подарок мальчику после того, как узнал, что понравившиеся ему кроссовки от adidas слишком дороги для семьи паренька.
«Тебе нравятся эти бутсы? Какой у тебя размер?» – спросил Жоржиньо у мальчика.
Когда юный фанат «красных» покинул магазин вместе с мамой, его догнала продавец и попросила вернуться за подарком. Вейналдум вручил мальцу бутсы и сфотографировался с ним.
- На счету Вейналдума 6 голов и 9 ассистов в 36 матчах сезона-2016/17.
- Голландец выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года.
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