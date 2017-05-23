Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум купил кроссовки 11-летнему фанату «Ливерпуля»

Игрок сделал подарок мальчику после того, как узнал, что понравившиеся ему кроссовки от adidas слишком дороги для семьи паренька.

«Тебе нравятся эти бутсы? Какой у тебя размер?» – спросил Жоржиньо у мальчика.

Когда юный фанат «красных» покинул магазин вместе с мамой, его догнала продавец и попросила вернуться за подарком. Вейналдум вручил мальцу бутсы и сфотографировался с ним.

На счету Вейналдума 6 голов и 9 ассистов в 36 матчах сезона-2016/17.

Голландец выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года.

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