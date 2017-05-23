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Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум купил кроссовки 11-летнему фанату «Ливерпуля»

Вейналдум купил кроссовки 11-летнему фанату «Ливерпуля»
Eurosport

11 мин. назад

Щедрая душа.

Игрок сделал подарок мальчику после того, как узнал, что понравившиеся ему кроссовки от adidas слишком дороги для семьи паренька.

«Тебе нравятся эти бутсы? Какой у тебя размер?» – спросил Жоржиньо у мальчика.

Когда юный фанат «красных» покинул магазин вместе с мамой, его догнала продавец и попросила вернуться за подарком. Вейналдум вручил мальцу бутсы и сфотографировался с ним.

  • На счету Вейналдума 6 голов и 9 ассистов в 36 матчах сезона-2016/17.
  • Голландец выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года.

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