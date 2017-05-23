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Яя Туре и Дмитрий Селюк пожертвовали 115 тысяч евро пострадавшим в результате теракта в Манчестере

Туре и Селюк пожертвовали 115 тысяч евро пострадавшим в результате теракта в Манчестере
Eurosport

1 час назад

Благородно.

Полузащитник «Манчестер Сити» и его агент нашли способ помочь жертвам теракта на «Манчестер Арене». Туре и Селюк передадут пострадавшим и их семьям 115 тысяч евро.

«Яя и я хотим помочь. Мы общались на тему произошедшего, и он спросил меня, что мы могли бы сделать. Мы договорились пожертвовать около 60 тысяч евро каждый, чтобы помочь жертвам этого ужасного преступления. Без разницы жителями Манчестера или другого города являются пострадавшие.

Яя из Кот-д'Ивуара, я русский. Это не имеет значения. Сегодня у футболистов есть шанс помочь», – заявил Селюк.

  • Теракт произошел на стадионе «Манчестер Сити» 22 мая во время концента Арианы Гранде.
  • В результате погибшими числятся 22 человека, 59 пострадали.

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