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Сэм Эллардайс покинул «Кристал Пэлас» и, вероятно, закончит с футболом

Эллардайс покинул «Кристал Пэлас» и, вероятно, закончит с футболом
Eurosport

1 час назад

Надоело.

Главный тренер «Кристал Пэлас» подал в отставку с поста, который он занял в декабре 2016 года. Эллардайс заявил, что не собирается работать в футболе в ближайшее время.

«Хочу насладиться жизнью пока я относительно молод и здоров. Хочу путешествовать, проводить больше времени с семьей и внуками, делать то, что не можешь, работая тренером. У меня нет амбиций для другой работы, даже в АПЛ», – заявил Эллардайс официальному сайту «Пэлас».

  • Сэм помог «орлам» остаться в Премьер-лиге: до его прихода клуб занимал 17-е место, а финишировал 14-м.
  • До «Пэлас» Эллардайс работал в сборной Англии.
  • 62-летний специалист не провел с командой ни одного матча из-за скандала со взяточничеством.

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