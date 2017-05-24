PA Sport
Форвард «Арсенала» Алексис Санчес превратился в пенсионера для съемок в рекламе
Чилийца не узнать.
Санчес выложил в инстасториз видео, в котором он загримирован в пожилого мужчину. Чилиец рассказал, что снимается в рекламном ролике.
- Алексис Санчес в сезоне2016/17 забил в Премьер-лиге 24 мяча.
- На прошлой неделе британские медиа сообщили, что летом чилиец перейдет из «Арсенала» в «Баварию».
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте