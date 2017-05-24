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Форвард «Арсенала» Алексис Санчес превратился в пенсионера для съемок в рекламе

Санчес превратился в пенсионера для съемок в рекламе
Eurosport

1 час назад

Чилийца не узнать.

Санчес выложил в инстасториз видео, в котором он загримирован в пожилого мужчину. Чилиец рассказал, что снимается в рекламном ролике.

  • Алексис Санчес в сезоне2016/17 забил в Премьер-лиге 24 мяча.
  • На прошлой неделе британские медиа сообщили, что летом чилиец перейдет из «Арсенала» в «Баварию».

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