Getty Images

«Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

«Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере
Eurosport

1 час назад

Правильное решение.

«Челси» отменил парад из-за теракта, произошедшего 22 мая на «Манчестер Арене». Клуб проконсультировался с полицией и решил не подвергать дополнительному риску посетителей парада.

«Синие» заявили, что команда выйдет на матч финала Кубка Англии с траурными повязками. «Челси» также финансово поддержит пострадавших и родственников жертв теракта, сообщает официальный сайт клуба.

  • В результате теракта на «Манчестер Арене», произошедшего после концерта певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека и еще 59 человек получили ранения.
  • Финал Кубка Англии между «Челси» и «Арсеналом» пройдет на Уэмбли 27 мая.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бодрые замбийцы ошарашили Иран, превратив 0:2 в 4:2 за 17 минут

02:07
Популярные видео
Очень странный пенальти и четкий удар головой, которые Италия применила для победы над ЮАР
 526 просмотров1 ч
Индивидуальный гол Малкина и пушечка Хоффмана в матче, в котором «Оттава» отказалась завершать сезон
1 867 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться