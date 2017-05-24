«Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

«Челси» отменил парад из-за теракта, произошедшего 22 мая на «Манчестер Арене». Клуб проконсультировался с полицией и решил не подвергать дополнительному риску посетителей парада.

«Синие» заявили, что команда выйдет на матч финала Кубка Англии с траурными повязками. «Челси» также финансово поддержит пострадавших и родственников жертв теракта, сообщает официальный сайт клуба.

В результате теракта на «Манчестер Арене», произошедшего после концерта певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека и еще 59 человек получили ранения.

Финал Кубка Англии между «Челси» и «Арсеналом» пройдет на Уэмбли 27 мая.

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