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«Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере
Правильное решение.
«Челси» отменил парад из-за теракта, произошедшего 22 мая на «Манчестер Арене». Клуб проконсультировался с полицией и решил не подвергать дополнительному риску посетителей парада.
«Синие» заявили, что команда выйдет на матч финала Кубка Англии с траурными повязками. «Челси» также финансово поддержит пострадавших и родственников жертв теракта, сообщает официальный сайт клуба.
- В результате теракта на «Манчестер Арене», произошедшего после концерта певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека и еще 59 человек получили ранения.
- Финал Кубка Англии между «Челси» и «Арсеналом» пройдет на Уэмбли 27 мая.
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