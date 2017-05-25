Eurosport

Football Italia: «МЮ» предложит 75 миллионов за Джанлуиджи Доннарумму в случае ухода Давида де Хеа

Football Italia: «МЮ» предложит 75 миллионов за Доннарумму в случае ухода Де Хеа
Eurosport

58 мин. назад

Итальянец встанет перед тяжелым выбором.

Боссы манкунианцев определились с кандидатурой вратаря, который заменит в клубе Давида де Хеа с случае его перехода в «Реал». «МЮ» готов выложить за 18-летнего голкипера «Милана» 75 млн евро.

«Россонери» хотят продлить контракт с Джанлуиджи, но сделать это будет непросто: помимо «МЮ» на игрока претендует «Ман Сити». У «красных дьяволов» больше шансов в борьбе за вратаря, так как у его агента Мино Райолы уже налажен контакт с руководством клуба, сообщает Football Italia.

  • Transfermarkt оценивает Доннарумму в 20 млн евро.
  • Контракт Джанлуиджи с «Миланом» действует до лета 2018 года.

Самой боевой канал на YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бодрые замбийцы ошарашили Иран, превратив 0:2 в 4:2 за 17 минут

02:07
Популярные видео
Очень странный пенальти и четкий удар головой, которые Италия применила для победы над ЮАР
2 986 просмотров9 ч
Индивидуальный гол Малкина и пушечка Хоффмана в матче, в котором «Оттава» отказалась завершать сезон
2 796 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться