Football Italia: «МЮ» предложит 75 миллионов за Джанлуиджи Доннарумму в случае ухода Давида де Хеа

Боссы манкунианцев определились с кандидатурой вратаря, который заменит в клубе Давида де Хеа с случае его перехода в «Реал». «МЮ» готов выложить за 18-летнего голкипера «Милана» 75 млн евро.

«Россонери» хотят продлить контракт с Джанлуиджи, но сделать это будет непросто: помимо «МЮ» на игрока претендует «Ман Сити». У «красных дьяволов» больше шансов в борьбе за вратаря, так как у его агента Мино Райолы уже налажен контакт с руководством клуба, сообщает Football Italia.

Transfermarkt оценивает Доннарумму в 20 млн евро.

Контракт Джанлуиджи с «Миланом» действует до лета 2018 года.

Самой боевой канал на YouTube