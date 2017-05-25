Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Я буду тренировать еще 15 лет»

«В карьерном плане мне очень повезло. Я был участником испанских, итальянских, португальских, английских дерби, играл во всех финалах Кубков и боролся за трофеи. Это невероятный жизненный опыт. Если я завершил бы карьеру сегодня, то должен быть доволен карьерой, но пройдено лишь полпути. Впереди еще 15 лет.

Что касается «Манчестер Юнайтед», я чувствую, что еще не сделал ничего. К примеру, Басби и Фергюсон – две легенды, которые выиграли немало трофеев. Глядя на их достижения, я понимаю, что еще ничего не добился», – цитирует Моуринью ВT Sport.

Моуринью в среду выиграл с «МЮ» Лигу Европы. Манкунианцы обыграли в финале «Аякс» со счетом 2:0.

54-летний португалец возглавил «Манчестер Юнайтед» перед началом сезона-2016/17.

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