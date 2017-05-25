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Хесус Навас покинул «Манчестер Сити»

Навас покинул «Манчестер Сити»
Eurosport

29 мин. назад

«Горожане» подтвердили уход испанского полузащитника.

«Работать с Хесусом было удовольствием. Его упорный труд, самоотверженность, профессионализм и желание побеждать проявлялись каждый день.

В этом сезоне он много раз демонстрировал свою универсальность, работая на протяжении всего сезона на высшем уровне.

Я желаю ему всего самого лучшего с его следующим клубом», – сказал директор «Сити» Чики Бегиристайн, которого цитирует официальный сайт клуба.

  • Официально Навас станет свободным агентом после 30 июня, когда истечет его четырехлетний контракт с «горожанами».
  • 31-летний полузащитник с 2013 года провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 123 матча и забил 4 мяча.
  • «Манчестер Сити» в четверг также подтвердил расставание с защитником Гаэлем Клиши.

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