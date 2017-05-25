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Вилли Кабальеро и Бакари Санья покинут «Манчестер Сити» вслед за Сабалетой, Навасом и Клиши

Кабальеро и Санья покинут «Манчестер Сити» вслед за Сабалетой, Навасом и Клиши
Eurosport

52 мин. назад

«Горожане» избавляются от ветеранов.

Кабальеро и Санья станут свободными агентами после 30 июня.

«Вилли надолго запомнится всем нам своими профессиональными и человеческими качествами. Не сомневаюсь, что Кабальеро продолжит карьеру на высоком уровне, и желаю ему удачи», – заявил директор «Сити» Чики Бегиристайн, которого цитирует официальный сайт клуба.

  • 35-летний Кабальеро перешел в «Манчестер Сити» из «Малаги» в июле 2014 года. В завершившемся сезоне Кабальеро провел 27 матчей, а в общей сложности на его счету 48 игр.
  • На счету 34-летнего Санья 25 матчей в прошедшем сезоне и 86 матчей за три сезона.
  • Ранее «горожане» объявили об уходе из команды 32-летнего Пабло Сабалеты, 31-летнего Хесуса Наваса и 31-летнего Гаэля Клиши.

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