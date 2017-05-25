Reuters

Форвард «МЮ» Уэйн Руни: «У меня много предложений от иностранных и английских клубов»

Руни: «У меня много предложений от иностранных и английских клубов»
Eurosport

3 мин. назад

Нападающий еще не определился с будущим.

«В Англии я играл за два клуба, и только за них на родине я и могу выступать. У меня много предложений как от иностранных клубов, так и от английских.

Моуринью хочет, чтобы я остался, но я просто должен принять решение полезное с точки зрения футбола. В ближайшие несколько недель мы все обговорим с моей семьей, и я определюсь», – цитирует Руни Daily Mail.

  • Руни перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона» в 2004 году.
  • В составе манкунианцев 31-летний нападающий провел 559 матчей и забил 253 мяча.

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