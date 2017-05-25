PA Sport
Марко Силва уволился с поста главного тренера «Халл Сити»
Еще один вариант для Леонида Слуцкого.
Руководство команды предложило Силве продолжить начатое в январе сотрудничество, но 39-летний португальский специалист решил уйти.
Вместе с Силвой тренерский штаб покидают его помощники Жоау Педру Соуза, Гонсалу Педру и тренер вратарей Уго Оливейра, сообщает официальный сайт «Халла».
- «Халл Сити» по итогам завершившегося сезона занял 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и вылетел из АПЛ.
- В заключительном туре Премьер-лиги «Халл» проиграл дома «Тоттенхэму» со счетом 1:7.
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