Юрген Клопп станцевал с автралийскими аборигенами и показал ужасные навыки метания бумеранга и копья

Во время отпуска Клопп посетил Австралию и встретился с аборигенами.

На видео, опбуликованном в твиттере «Ливерпуля», немец исполняет местный танец и пытается сыграть на духовом инструменте под названием диджериду.

Если с танцами и музыкой немец неплохо справился, то метание бумеранга и копья – это точно не его профиль.

«Ливерпуль» по итогам завершившегося сезона АПЛ занял четвертое место в таблице.

«Красные» начнут выступление в Лиге чемпионов-2017/18 с раунда плей-офф.

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