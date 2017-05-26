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Юрген Клопп станцевал с автралийскими аборигенами и показал ужасные навыки метания бумеранга и копья

Клопп станцевал с автралийскими аборигенами и показал ужасные навыки метания бумеранга и копья
Eurosport

1 час назад

Главный тренер «Ливерпуля» отлично развлекается в отпуске.

Во время отпуска Клопп посетил Австралию и встретился с аборигенами.

На видео, опбуликованном в твиттере «Ливерпуля», немец исполняет местный танец и пытается сыграть на духовом инструменте под названием диджериду.

Если с танцами и музыкой немец неплохо справился, то метание бумеранга и копья – это точно не его профиль.

  • «Ливерпуль» по итогам завершившегося сезона АПЛ занял четвертое место в таблице.
  • «Красные» начнут выступление в Лиге чемпионов-2017/18 с раунда плей-офф.

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