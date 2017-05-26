Eurosport
Юрген Клопп станцевал с автралийскими аборигенами и показал ужасные навыки метания бумеранга и копья
Главный тренер «Ливерпуля» отлично развлекается в отпуске.
Во время отпуска Клопп посетил Австралию и встретился с аборигенами.
На видео, опбуликованном в твиттере «Ливерпуля», немец исполняет местный танец и пытается сыграть на духовом инструменте под названием диджериду.
Если с танцами и музыкой немец неплохо справился, то метание бумеранга и копья – это точно не его профиль.
- «Ливерпуль» по итогам завершившегося сезона АПЛ занял четвертое место в таблице.
- «Красные» начнут выступление в Лиге чемпионов-2017/18 с раунда плей-офф.
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