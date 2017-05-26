«Кристал Пэлас» договорился о пятилетнем контракте с Уилфридом Заха

«Кристал Пэлас» достиг соглашения со своим воспитанником Уилфридом Заха о подписании нового долгосрочного контракта, который будет рассчитан на пять лет.

«Пэлас находится в моем сердце, и я не думаю, что эта истории окончена. Я считаю, что еще многое могу дать этому клубу. Мне хочется, чтобы в следующем сезоне мы сделали нечто большее, чем просто сохранили прописку в Премьер-лиге», – цитирует Заха официальный сайт клуба.

Заха обучался в академии «Пэлас» с 12-летнего возраста, а в 17 лет дебютировал за основу.

В 2013 году Уилфрида продали «МЮ» за 11,75 млн евро, но он не закрепился на «Олд Траффорд» и вернулся спустя полтора года за 3,83 млн евро.

В Премьер-лиге-2016/17 Заха провел 35 матчей, забил 7 голов и отдал 11 голевых передач.

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