Marca: Жозе Моуринью требует от «Реала» 25 миллионов евро и Альваро Морату за Давида де Хеа

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью выдвинул требования «Реалу» по приобретению Давида де Хеа. Португальский специалист требует за вратаря в 75 млн евро, но готов снизить цену до 25 млн евро за счет включения в сделку форварда Альваро Мораты.

Моуринью считает 50 млн евро разумной ценой за нападающего сборной Испании, но «Реал» оценивает футболиста в 70-75 млн евро, передает Marca.

«Реал» практически приобрел Давида де Хеа в 2015 году, но сделка была сорвана из-за не присланных вовремя документов манкунианцами.

Альваро Мората ранее достиг персонального соглашения с «Миланом».

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