ESPN: «МЮ» планирует ограничиться покупкой четырех футболистов в летнее трансферное окно

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью передал руководству клуб список целей на летнее трансферное окно. Португалец желает усилить состав за счет покупки центрального защитника, полузащитника, игрока атаки и форварда.

На позицию защитника рассматриваются кандидатуры Майкл Кин («Бёрнли») и Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»). Среднюю линию манкунианцы хотят усилить Эриком Дайером из «Тоттенхэма».

Кроме них в шорт-лист «красных дьяволов» входят вингер Виллиан («Челси»), форварды Антуан Гризманн («Атлетико»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Андреа Белотти («Торино»), передает ESPN.

«МЮ» финишировал шестым в Премьер-лиге-2016/17, но квалифицировался в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.

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