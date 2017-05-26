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ESPN: «МЮ» планирует ограничиться покупкой четырех футболистов в летнее трансферное окно

ESPN: «МЮ» планирует ограничиться покупкой четырех футболистов в летнее трансферное окно
Eurosport

1 час назад

Позиции четыре, а кандидатов много.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью передал руководству клуб список целей на летнее трансферное окно. Португалец желает усилить состав за счет покупки центрального защитника, полузащитника, игрока атаки и форварда.

На позицию защитника рассматриваются кандидатуры Майкл КинБёрнли») и Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»). Среднюю линию манкунианцы хотят усилить Эриком Дайером из «Тоттенхэма».

Кроме них в шорт-лист «красных дьяволов» входят вингер Виллиан («Челси»), форварды Антуан Гризманн («Атлетико»), Ромелу ЛукакуЭвертон») и Андреа Белотти («Торино»), передает ESPN.

  • «МЮ» финишировал шестым в Премьер-лиге-2016/17, но квалифицировался в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.

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