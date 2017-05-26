Давид Луис: «Ради возвращения в «Челси» я пошел на понижение зарплаты»

«Легкая жизнь не всегда меня удовлетворяет. Поэтому я пошел на риск, и теперь я счастлив. Это было правильное решение.

Я люблю риск. Если вы не рискуете, то не попробуете чего-то нового. Речь идет не только о профессиональной карьере, но и о повседневной жизни.

Я пошел на понижение зарплаты ради того, чтобы вернуться в «Челси». Но все хорошо. Бог многое мне дал, и я этому рад.

Конте – отличный человек, яркая личность. Он обладает страстью, он любит футбол. В мой первый день он попытался объяснить свою философию. Он сказал: «Ты тот футболист, которого я хотел видеть в своей команде».

Я ответил, что отдам все силы за него и команду. Так и вышло», – сказал Луис, слова которого приводит ВВС.

Бразилец вернулся в «Челси» из «ПСЖ» 31 августа 2016 года за 35 млн евро.

В сезоне-2016/17 «синие» вернули чемпионский титул.

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