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ESPN: полузащитник «Монако» Бернарду Силва прошел обследование в «Сити»
Не Килиан Мбаппе, но сгодится.
Плеймейкер «Монако» Бернарду Силва станет первым приобретением «Сити» в летнее трансферное окно. 22-летний португалец уже прибыл в Манчестер для финальных переговоров и медобследования. Ожидается, что трансфер обойдется «горожанам» в 75 млн евро.
По информации ESPN, в ближайшее время «Сити» попытается выкупить еще одного футболиста «Монако» Бенжамена Менди.
- «Монако» прошел «Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов за счет правила гола на чужом поле – 3:5, 3:1.
- Монегаски в итоге дошли до полуфинала, где уступили «Ювентусу».
- В сезоне-2016/17 «Монако» стал чемпионом Франции, а «Сити» финишировал третьим в Англии.
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