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Daily Mail: «Арсенал» предложил Алексису Санчесу 300 тысяч евро в неделю
Это меньше, чем хочет 28-летний бомбардир.
«Арсенал» предпринимает попытки всеми силами удержать в команде Алексиса Санчеса. Новое предложение «канониров» составило 300 тысяч евро в неделю, что уступает запрошенным футболистом 350 тысячам. «Арсенал» рассчитывает за счет бонусов покрыть оставшуюся часть суммы.
Следующий раунд переговоров начнется после финала Кубка Англии против «Челси», сообщает Daily Mail.
- Интерес к Санчесу проявляют «Челси», «Ювентус» и «ПСЖ».
- Алексис выступает за «Арсенал» с 2014 года. В сезоне-2016/17 чилиец забил 29 голов и отдал 19 передач в 50 официальных матчах.
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