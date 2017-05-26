Getty Images

Daily Mail: «Арсенал» предложил Алексису Санчесу 300 тысяч евро в неделю

Daily Mail: «Арсенал» предложил Санчесу 300 тысяч евро в неделю
Eurosport

6 мин. назад

Это меньше, чем хочет 28-летний бомбардир.

«Арсенал» предпринимает попытки всеми силами удержать в команде Алексиса Санчеса. Новое предложение «канониров» составило 300 тысяч евро в неделю, что уступает запрошенным футболистом 350 тысячам. «Арсенал» рассчитывает за счет бонусов покрыть оставшуюся часть суммы.

Следующий раунд переговоров начнется после финала Кубка Англии против «Челси», сообщает Daily Mail.

  • Интерес к Санчесу проявляют «Челси», «Ювентус» и «ПСЖ».
  • Алексис выступает за «Арсенал» с 2014 года. В сезоне-2016/17 чилиец забил 29 голов и отдал 19 передач в 50 официальных матчах.

Лучшие видео на лучшем канале на YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как «Питтсбург» выцарапал у «Оттавы» выход в финал Кубка Стэнли

03:40
Популярные видео
Потрясающая игра защитников «Чикаго» и кипера «Далласа», от которых ты уже без ума
 225 просмотров4 ч
Ну просто ну вообще какой финиш очередного этапа «Джиро»
 242 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться