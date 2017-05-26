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Пабло Сабалета сменил «Сити» на «Вест Хэм»

Сабалета сменил «Сити» на «Вест Хэм»
Eurosport

1 час назад

«Горожане» невольно усиливают конкурентов.

«Вест Хэм» объявил о переходе 32-летнего защитника Пабло Сабалеты. Контракт аргентинца будет рассчитан на два сезона.

Сабалета официально станет игроком «Вест Хэма» 1 июля, когда истечет его договор с «Сити».

«Стать частью «Вест Хэма» – огромное удовольствие. Надеюсь, нас ждет время успехов», – признался Сабалета официальному сайту «молотобойцев».

  • Сабалета выступал за «Сити» в 2008-17 годах. В составе «горожан» он стал двукратным чемпионом Англии (2011/12, 2013/14).
  • Пабло – олимпийский чемпион-2008 в составе сборной Аргентины.

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