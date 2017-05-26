Антонио Валенсия продлил контракт с «МЮ»

«МЮ» объявил о подписании нового соглашения с защитником Антонио Валенсией. Эквадорец останется на «Олд Траффорд» до июня 2019 года.

«Манчестер Юнайтед» оставался частью моей жизни с 2009 года. Я счастлив подписать новый контракт.

Вечер среды принес клубу трофей, который он никогда прежде не выигрывал. Для меня было честью вести команду в финале», – цитирует Валенсию официальный сайт манкунианцев.

Валенсия выступает за «МЮ» с лета 2009 года. На его счету 291 официальный матч и 22 гола.

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