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Антонио Валенсия продлил контракт с «МЮ»
«Красные дьяволы» ценят своих ветеранов.
«МЮ» объявил о подписании нового соглашения с защитником Антонио Валенсией. Эквадорец останется на «Олд Траффорд» до июня 2019 года.
«Манчестер Юнайтед» оставался частью моей жизни с 2009 года. Я счастлив подписать новый контракт.
Вечер среды принес клубу трофей, который он никогда прежде не выигрывал. Для меня было честью вести команду в финале», – цитирует Валенсию официальный сайт манкунианцев.
- Валенсия выступает за «МЮ» с лета 2009 года. На его счету 291 официальный матч и 22 гола.
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