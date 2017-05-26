«Сити» объявил о трансфере Бернарду Силвы из «Монако»

Ранее днем Силва успешно прошел медосмотр для «горожан». «Сити» объявил, что первого июля Бернарду официально присоединится к клубу. Детали контракта английский клуб не сообщил.

Сумма сделки не разглашается, но ранее сообщалось, что «Монако» получит за полузащитника 50 млн евро.

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В чемпионате Франции-2016/17 Силва провел 37 матчей, забил 8 мячей и выполнил 11 ассистов.

Transfermarktате оценивает 22-летнего португальца в 25 млн евро.

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