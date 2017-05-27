Imago

The Telegraph: Антонио Конте продлит контракт с «Челси» с зарплатой 11 миллионов евро в год

The Telegraph: Конте продлит контракт с «Челси» с зарплатой 11 миллионов евро в год
Eurosport

1 минуту назад

Итальянец станет самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.

Владелец «Челси» Роман Абрамович не расстанется с Конте и предложит ему новый контракт до 2021 года с зарплатой в 11 млн евро в год. Босс «синих» намерен удержать тренера, на которого активно претендуют «Интер» и «Милан».

«В настоящий момент моя ситуация предельно ясна – у меня есть еще два года контракта. Если клуб предоставит мне возможность остаться и продлит его, я готов сделать это.

У нас одинаковое представление о будущем, и о том, как улучшить команду. Надеюсь остаться здесь на долгие годы», – заявил Конте The Telegraph.

  • Антонио возглавил «Челси» перед началом сезона-2016/17.
  • Под руководством итальянца клуб выиграл АПЛ и вышел в финал Кубка Англии.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Кто выиграет Кубок Стэнли

03:42
Популярные видео
Финиш 19-го этапа, на котором Ланде было очень скучно
1 473 просмотров14 ч
Как «Питтсбург» выцарапал у «Оттавы» выход в финал Кубка Стэнли
4 050 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться