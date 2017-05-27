The Telegraph: Антонио Конте продлит контракт с «Челси» с зарплатой 11 миллионов евро в год

Владелец «Челси» Роман Абрамович не расстанется с Конте и предложит ему новый контракт до 2021 года с зарплатой в 11 млн евро в год. Босс «синих» намерен удержать тренера, на которого активно претендуют «Интер» и «Милан».

«В настоящий момент моя ситуация предельно ясна – у меня есть еще два года контракта. Если клуб предоставит мне возможность остаться и продлит его, я готов сделать это.

У нас одинаковое представление о будущем, и о том, как улучшить команду. Надеюсь остаться здесь на долгие годы», – заявил Конте The Telegraph.

Антонио возглавил «Челси» перед началом сезона-2016/17.

Под руководством итальянца клуб выиграл АПЛ и вышел в финал Кубка Англии.

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