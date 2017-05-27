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Маруан Феллайни: «Готов сломать себе ногу ради Жозе Моуринью и «МЮ»

Феллайни: «Готов сломать себе ногу ради Моуринью и «МЮ»
Eurosport

44 мин. назад

Сильно.

Бельгийский полузащитник «дьяволов» рассказал, на какие жертвы он готов ради выступления за клуб под руководством Моуринью.

«Если мне придется сломать ногу ради Моуринью, то сделаю это. Я играю всегда, даже когда мне больно.

Выступаю за «МЮ» и хочу остаться здесь. Я каждый день работаю с отличными игроками, прекрасным персоналом, в отличном клубе, и все сделаю для того, чтобы остаться», – заявил Феллайни Squawka.

  • Маруан переехал в Манчестер из «Эвертона» в 2013-м за 32,5 млн евро.
  • Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 12 млн евро.
  • На счету Феллайни 4 гола и 2 ассиста в 47 матчах за клуб в сезоне-2016/17.

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