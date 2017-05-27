Маруан Феллайни: «Готов сломать себе ногу ради Жозе Моуринью и «МЮ»

Бельгийский полузащитник «дьяволов» рассказал, на какие жертвы он готов ради выступления за клуб под руководством Моуринью.

«Если мне придется сломать ногу ради Моуринью, то сделаю это. Я играю всегда, даже когда мне больно.

Выступаю за «МЮ» и хочу остаться здесь. Я каждый день работаю с отличными игроками, прекрасным персоналом, в отличном клубе, и все сделаю для того, чтобы остаться», – заявил Феллайни Squawka.

Маруан переехал в Манчестер из «Эвертона» в 2013-м за 32,5 млн евро.

Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 12 млн евро.

На счету Феллайни 4 гола и 2 ассиста в 47 матчах за клуб в сезоне-2016/17.

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