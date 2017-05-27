«Это мой худший день в футболе». Как «МЮ» превратил Дэвида Мойеса в лузера и психа

Ровно четыре года назад Дэвид Мойес лежал на диване и мечтал о трофеях. Жизнь уже удалась: великий сэр Алекс Фергюсон благословил его и назвал наследником, «Ман Юнайтед» предложил шестилетний контракт, а «Эвертон» отпустил без скандала – спасибо и на этом. Мойес искренне считал, что станет следующим Ферги – человеком, который проработает в одном клубе четверть века и получит статус легенды.

Все помнят, что случилось дальше. Дэвид запретил низкокалорийные чипсы, заставил «МЮ» играть кроссами, но главное – ввел теоретические занятия с разбором даже самых жалких противников. Манкунианские звезды не понимали, какого черта Мойес так пристально изучает сильные стороны условного «Ньюкасла». Оказалось, все просто – шотландец сохранил эвертонский менталитет.

Во второй половине сезоне Дэвида вышвырнули с «Траффорда» за минорные результаты. Мужчина получил больше 7 миллионов долларов компенсации, но все равно сошел с ума. У него развилась паранойя в ярко-выраженной форме. Последние три года Мойес только и делает, что говорит об «МЮ». Он мог бы вообще не тренировать – только ездить по Европе с лекциями в духе «Почему я завалил главный вызов в карьере».

Тезисы Дэвида всегда одинаковые:

1. «Передо мной стояла невыполнимая задача»

2. «Меня недооценили»

3. «Со мной поступили нечестно»

4. «Мне не дали времени. Когда подписываешь контракт на 6 лет, не думаешь, что тебя уволят через 10 месяцев»

5. «Я сделал все, что мог, и ни о чем не жалею»

Мойес реально ведет себя очень странно. Он самодостаточный и опытный тренер, но почему-то не может оставить крах в «МЮ» в прошлом. Ему нужно принять этот факт, сказать себе «Да, я облажался, пора идти дальше» – вместо этого Дэвид накручивает себя еще сильнее.

Работая в «Сосьедаде», он постоянно (серьезно, раз в пару недель) рассказывал о том, как изменился после практики с «дьяволами». Например, Мойес хвастался, что поздно ушел в отпуск (перед «МЮ» отдыхал целый месяц) и объяснял, почему заключил договор всего на два года (а не на шесть лет). По нему было видно, как он хочет реабилитироваться, но Дэвид откровенно загнал и себя, и команду – к ноябрю 2015 года «Сосьедад» скатился на 16-е место и отправил британца домой.

Мойес сидел без дела до лета прошлого года. К тому моменту он напоминал безумного фанатика, готового схватиться за любой контракт. Прежде шотландец дважды отказывал «Сандерленду», но тут не выдержал и подписал соглашение.

Все пошло не так с самого начала: команда летела на сбор в Швейцарию, но в самолете обнаружилась неисправность, и он совершил аварийную посадку в самом ненавистном для Дэвида месте – в Манчестере.

После такого жуткого предзнаменования «черные коты» провели ужасающий сезон и вылетели в Чемпионшип впервые за 10 лет. Они провели на донышке АПЛ 189 дней (67% сезона), из них 110 – подряд. Не могли забить семь матчей подряд. Позволили «Арсеналу» нанести 36 ударов (13 – в створ) – в Опте хватались за голову, когда видели настолько безнадежную статистику. Какой позор.

В трагедии «Сандерленда» виноват Дэвид Мойес и никто другой. В конце апреля, когда он проиграл «Борнмуту» 0:1, стало ясно, что «коты» точно не спасутся. «Это мой худший день в футболе», – заявил шотландский менеджер. В ответ Daily Mail выпустила полуинсайдерский текст о том, что Мойеса в «Сандерленде» называют исключительно энергетическим вампиром. «Люди не смеются над этим прозвищем. Они кивают, когда слышат его. Дэвид высосал энтузиазм у игроков и сотрудников клуба».

За сезон Мойес дал два обстоятельных интервью – конечно же, в основном про крушение в «МЮ», а не про дела «Сандерленда». Невроз Дэвида очевиден: в ноябре прошлого года он наехал на должностное лицо в матче Кубка Лиги (один матч дисквалификации), а в начале апреля угрожал влепить пощечину журналистке ВВС Вики Спаркс. Потом тренер извинился, но понятно, что прежний Мойес не опустился бы до таких поступков.

Неуравновешенное состояние шотландца чувствуется даже по его нелепым метаниям. В апреле он говорил, что останется в «Сандерленде», а после вылета тупо бросил эту работу, оставив владельцев клуба в недоумении. «МЮ» крайне негативно повлиял на психологическую устойчивость Дэвида – кельт обзавелся букетом комплексов, а победить их можно только одним способом – добиться успеха в футболе.

Чтобы не похоронить карьеру окончательно, Мойес должен поставить ее на паузу, прийти в себя и насладиться жизнью без еженедельных стрессов. Возвращаться в профессию ближайшим летом – все равно что совершить харакири: сейчас этот перевозбужденный человек нуждается в экстренной помощи психиатра, а не в новом вызове, который обречен на провал.

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