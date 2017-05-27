Российского владельца «Борнмута» Максима Демина подозревают в 611 ставках на футбол

ФА подозревает бизнесмена в 611 ставках на футбольные матчи в период с 31 августа 2013 года по 23 ноября 2016-го. Футбольная ассоциация не спешит наказывать Демина или клуб: Максим не является председателем правления или директором клуба, поэтому не попадает под юрисдикцию ФА.

Бизнесмен являлся владельцем 100% акций клуба, но позднее продал 25 из них чикагской компаниии PEAK6 Investments,

Какое наказание грозит Демину в случае, если его вина будет доказана, неизвестно.

«Борнмут» занял девятое место в АПЛ-2016/17.

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