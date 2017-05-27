Eurosport

Российского владельца «Борнмута» Максима Демина подозревают в 611 ставках на футбол

Российского владельца «Борнмута» подозревают в 611 ставках на футбол
Eurosport

5 мин. назад

До официальных обвинений дело пока не дошло.

ФА подозревает бизнесмена в 611 ставках на футбольные матчи в период с 31 августа 2013 года по 23 ноября 2016-го. Футбольная ассоциация не спешит наказывать Демина или клуб: Максим не является председателем правления или директором клуба, поэтому не попадает под юрисдикцию ФА.

Бизнесмен являлся владельцем 100% акций клуба, но позднее продал 25 из них чикагской компаниии PEAK6 Investments,

.

  • Какое наказание грозит Демину в случае, если его вина будет доказана, неизвестно.
  • «Борнмут» занял девятое место в АПЛ-2016/17.

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Страшнющий прыжок Дельгадо в ноги, после которого арбитр показал ему красную, а ты забьешься в угол

00:35
Популярные видео
«Торонто» забил 5 безответных голов и уничтожил «Коламбус»
 802 просмотров4 ч
Проброс погоды. Кто выиграет Кубок Стэнли
5 785 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться