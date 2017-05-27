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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн стал лучшим игроком АПЛ по версии фанатов

Кейн стал лучшим игроком АПЛ по версии фанатов
Eurosport

1 час назад

Лучший бомбардир турнира опередил Н'Голо Канте и Эдена Азара.

В голосовании, которое проводилось на сайте Sky Sports, приняли участие 49 000 человек. Кейн набрал 16 378 голов и опередил полузащитника «Челси» Н'Голо Канте (13 515). Третье место занял Эден Азар, за которого проголосовали 8 412 человек.

Четвертое, пятое и шестое места последовательно заняли Алексис Санчес (6 727), Деле Алли (3 507) и Ромелу Лукаку (955).

  • Кейн стал лучшим бомбардиром АПЛ, забив 29 голов в 30 матчах.
  • 23-летний форвард преодолел отметку в 20 забитых мячей третий сезон подряд.
  • Transfermarkt оценивает Харри в 50 млн евро.

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