Imago
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн стал лучшим игроком АПЛ по версии фанатов
Лучший бомбардир турнира опередил Н'Голо Канте и Эдена Азара.
В голосовании, которое проводилось на сайте Sky Sports, приняли участие 49 000 человек. Кейн набрал 16 378 голов и опередил полузащитника «Челси» Н'Голо Канте (13 515). Третье место занял Эден Азар, за которого проголосовали 8 412 человек.
Четвертое, пятое и шестое места последовательно заняли Алексис Санчес (6 727), Деле Алли (3 507) и Ромелу Лукаку (955).
- Кейн стал лучшим бомбардиром АПЛ, забив 29 голов в 30 матчах.
- 23-летний форвард преодолел отметку в 20 забитых мячей третий сезон подряд.
- Transfermarkt оценивает Харри в 50 млн евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте