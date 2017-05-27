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Экс-тренер «Халла» закрыл Леониду Слуцкому дорогу в «Уотфорд»

Экс-тренер «Халла» закрыл Слуцкому дорогу в «Уотфорд»
Eurosport

58 мин. назад

Коуча, трижды побеждавшего в РФПЛ, недооценили.

«Уотфорд» объявил о назначении Марко Силвы на пост главного тренера. Соглашение 39-летнего португальца рассчитано на два года.

В мае The Times утверждал, что «Уотфорд» проявляет интерес к Леониду Слуцкому. Позже «шершни» отказались от идеи приглашения бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России, переключив внимание на Силву.

  • С января 2017 года Силва руководил «Халлом», который занял 18-е место и вылетел в Чемпионшип. 25 мая португалец подал в отставку.
  • «Уотфорд» финишировал 17-м, опередив «Халл» на 6 баллов.

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