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Экс-тренер «Халла» закрыл Леониду Слуцкому дорогу в «Уотфорд»
Коуча, трижды побеждавшего в РФПЛ, недооценили.
«Уотфорд» объявил о назначении Марко Силвы на пост главного тренера. Соглашение 39-летнего португальца рассчитано на два года.
В мае The Times утверждал, что «Уотфорд» проявляет интерес к Леониду Слуцкому. Позже «шершни» отказались от идеи приглашения бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России, переключив внимание на Силву.
- С января 2017 года Силва руководил «Халлом», который занял 18-е место и вылетел в Чемпионшип. 25 мая португалец подал в отставку.
- «Уотфорд» финишировал 17-м, опередив «Халл» на 6 баллов.
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